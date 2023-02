Hein Vanhaezebrouck toont veel respect voor tegenstander Qarabag: “Als we hier winnen, is dat een fantastische prestatie”

“Ik zag heel wat matchen van Qarabag en het is een sterk team”, spreekt Hein Vanhaezebrouck vol respect over de tegenstander van de Buffalo’s in de tussenronde van de Conference League. “Ze zaten niet toevallig bijna in de Champions League, want ze legden een sterke kwalificatiefase af. Belgische teams moeten eens naar hun duels kijken en leren hoe je zo’n kwalificatieduels afwerkt. Als je de kampioenen van Polen, Zwitserland en Hongarije uitschakelt en enkel verliest van de Tsjechische kampioen, dat zegt genoeg.”

Vanhaezebrouck bestudeerde uiteraard ook de prestaties van Qarabag in de groepsfase van de Europa League: “Toen presteerden ze ook sterk in een poule met Nantes, Olympiakos en Freiburg. Ze hebben toen echt wel bevestigd. Tegen Freiburg domineerden ze zelfs 90 minuten, waarvan een half uur met een man minder. Uiteindelijk slikten ze een goal na strafschop. Ze hebben ongetwijfeld een sterke staf. Ze spelen heel herkenbaar voetbal. De invloed van de coach is duidelijk.”

© BELGA

In het verleden verloren zowel Anderlecht als Club Brugge op bezoek bij Qarabag maar dat is voor Vanhaezebrouck geen referentiepunt: “Nee, dat is alweer lang geleden. We moeten de huidige situatie inschatten en dit is gewoon een sterk team. We zijn bovendien ook nog niet compleet en missen enkele belangrijke spelers. Het wordt moeilijk. Ze hebben dit seizoen in eigen huis nog niet verloren. Vorig seizoen speelden ze thuis ook altijd sterk. Enkel tegen Marseille moesten ze uiteindelijk het onderspit delven.”

“Als we hier winnen, is dat een fantastische prestatie, maar ik verwacht een moeilijke match voor 30.000 toeschouwers. Een goed resultaat? Dan moet je nog een kans hebben in de terugmatch voor eigen publiek. Een gelijkspel kan zeker een goed resultaat zijn. Een klein verlies eventueel ook. Het hangt er van af hoe de match evolueert. Als we heel goed spelen en verliezen, dan ben je ontgoocheld. Heb je het moeilijk maar speel je gelijk, kan je heel blij zijn.”

Er wacht AA Gent dus een pittige klus aan de boorden van de Kaspische Zee maar volgende week in de Ghelamco Arena verwacht Hein Vanhaezebrouck evenmin een makkelijke klus: “Je mag hen ook niet onderschatten bij uitmatchen. Zoek maar eens hun resultaten op bezoek bij Ferencvaros en Olympiakos op”, wijst de Gentse coach op de 1-3-zege van Qarabag in Hongarije en de 0-3-zege in Griekenland.

© BELGA

Op het blessurefront kan Vanhaezebrouck dan ook wel wat goed nieuws gebruiken: “We zullen vandaag afwachten op training hoe Nurio zich voelt. Nadien zullen we beslissen of hij fit genoeg is voor morgen.” Andrew Hjulsager kon zijn coach alvast geruststellen: “Ik ben fit. Sinds een week train ik voluit en ook aan hoge intensiteit. Ik ben er klaar voor”, aldus de Deen. “We zagen al wat beelden van Qarabag. Ze spelen goed voetbal en haalden knappe resultaten tegen sterke ploegen. Het wordt een lastige match en zullen ons topniveau moeten halen. We kennen hun spelers niet zo heel goed maar het is een sterk team; zeker voor eigen publiek.”

Ook al wil Vanhaezebrouck niet te veel energie verliezen door te klagen over de reis naar Azerbeidzjan maar toch was de trip naar Baku allerminst een plezierreisje. “Een busrit van meer dan een uur hadden we niet verwacht”, grapte de Gentse coach die met zijn groep pas om 22 uur lokale tijd het speelveld opstapte voor een korte training. Rond middernacht gingen de Buffalo’s aan tafel.

“Als je bang bent, raak je niet hier.”

Ongewone omstandigheden dus maar Vanhaezebrouck maakt zich niet meteen zorgen: “Naar Cyprus was het ook ruim vier uur vliegen. Nu wat langer. We moeten ons daar niet achter verstoppen. Ze zullen ook niet met de wind in de rug in drie uur naar België vliegen. Je moet je aanpassen aan het tijdsverschil maar je moet toch ook wel de Belgische tijd blijven volgen, zodat het makkelijker is om terug te keren. Heel wat jaren geleden deden we dit al probleemloos, dus ik verwacht nu ook geen problemen.”

“Noemt men Qarabag het Barcelona van de Kaukasus? Dat hoorde ik nog niet maar ik ken hen wel al langer”, reageerde Vanhaezebrouck geamuseerd. “Ze presteren al meerdere jaren sterk in Europa. Ze raakten al eens in de kwartfinale. Als je hen laat spelen, komen ze sterk voor de dag. De namen kennen we niet goed maar als je ze bestudeert, merk je dat ze met momenten fantastisch voetbal kunnen brengen. Maar we zijn nooit bang. We schakelden ooit Tottenham uit dat tweede stond in de Premier League. We tonen natuurlijk wel respect voor Qarabag. Maar als je bang bent, raak je niet hier.”