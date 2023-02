Donderdag mogelijk duidelijkheid over toekomst ruim 4.000 Belgische werknemers Orpea

Morgen/donderdag komt er mogelijk duidelijkheid over de toekomst van de Franse rusthuisuitbater Orpea in België. De vakbonden verwachten een herstructurering. Orpea heeft in België een zestigtal rusthuizen en twintig assistentiewoningen. Daar werken meer dan 4.000 mensen.

Eind januari raakte bekend dat de Franse overheid de touwtjes in handen neemt bij Orpea, dat in opspraak was geraakt door het boek “Les Fossoyeurs” van journalist Victor Castanet. In het boek was sprake van rantsoenering, ouderen die in hun uitwerpselen blijven zitten of dagenlang geen verzorging krijgen. De groep was er financieel bijzonder slecht aan toe.

De gevolgen voor de buitenlandse activiteiten van Orpea bleven onduidelijk. Wellicht doen de Fransen morgen/donderdag hun plannen uit de doeken. In de voormiddag is er in Frankrijk een Europese ondernemingsraad gepland, in de namiddag volgt in Ukkel een bijzondere ondernemingsraad.

Slechtste geval

In november liet de directie verstaan dat er aanpassingen nodig zullen zijn in België. BBTK-vakbondsman Johan Van Eeghem ziet verschillende mogelijke scenario’s. In het beste geval komt er volgens hem een herschikking, waarbij rusthuizen worden samengevoegd en een deel van het personeel van werkplek verandert. Om rendabel te zijn, moet immers de bezetting omhoog.

“In het slechtste geval kiest de Franse overheid ervoor om zich op Frankrijk te richten en de Belgische activiteiten af te stoten”, legt hij uit. “Maar dan is het maar de vraag wie geïnteresseerd zou zijn. De privébedrijven in de sector hebben het niet breed.”