Rodrygo ligt nog steeds wakker van penalty-misser: “Die strafschop verpestte mijn uitstekend WK”

Brazilië werd voor het tornooi - net als in 2018 -uitgeroepen als topfavoriet om de wereldbeker voor de zesde keer binnen te halen. Enkele demonstraties in de groepsfase en de achtste finale zetten die titelambities kracht bij tot Kroatië op hun pad kwam. We keren even terug naar die ene avond in Qatar: 1-1 na 90 minuten. Strafschoppen zouden beslissen wie doorstootte naar de kwartfinale. Kroatië beet feilloos de spits af, maar daar slaagde Rodrygo niet in.

Brazilië maakte een goede start op het WK. — © AFP

Rodrygo nam als eerste Braziliaan plaats op de stip, maar zag zijn schot in de handen van de Kroatische doelman Livakovic vallen. Toen ook de penalty van landgenoot Marquinhos op de paal uiteenspatte, was de kwartfinale opnieuw het eindstation voor Brazilië. De WK-droom werd weer opgeborgen.

Nog niet bezonken

Twee maanden later houdt de misser Rodrygo nog steeds bezig. “Ik probeer er niet aan te denken, maar dat is onmogelijk”, aldus de Braziliaan van Real Madrid tegen Mundo Deportivo. “Het is triest omdat ik een uitstekend WK had, ik had elke wedstrijd heel goed gespeeld en toen veranderde een strafschop dat een beetje.”

“Maar natuurlijk moet je doorgaan, je moet daar niet aan denken en we moeten gefocust blijven, meer trainen met penalty’s, want ik weet dat ik binnenkort weer penalty’s zal nemen. Het is iets wat ik goed kan. Ik weet dat ze me nodig gaan hebben en ik er klaar voor moet zijn.”