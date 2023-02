Identiteit dode vrouw in stadspark Parijs is bekend

Na twee dagen weet de politie de identiteit van de vrouw die dood is gevonden in een park in Parijs. — © AFP

De Franse politie heeft de identiteit ontdekt van de vrouw wier lichaam maandag in een stadspark in Parijs is gevonden. Het gaat om een 46-jarige vrouw die in Saint-Denis woonde. Ze was al een week vermist.

Het slachtoffer is een 46-jarige vrouw van Noord-Afrikaanse afkomst. Ze woonde in het Franse departement Seine-Saint-Denis dat grenst aan het noordoosten van Parijs. De onderzoekers van de brigade konden haar identiteit ontdekken door haar vingerafdrukken.

Haar man had haar op 6 februari bij de politie als vermist gemeld. Geen van de informatie in het vermissingsdossier heeft kunnen leiden tot haar vondst. Volgens een bron dicht bij de vrouw was er in haar omgeving geen link met criminele activiteiten.

De politie probeert te achterhalen hoe het lichaam van de vrouw in stukken in het park kon komen. Verder gaat de politie zich focussen op de omgeving van het slachtoffer, om te begrijpen waarom en door wie zij vermoord is.