Levenslang voor dader van dodelijke racistische schietpartij in Buffalo

De jonge witte supremacist die in mei tien zwarte mensen heeft vermoord tijdens een dodelijke raid in een supermarkt in de Amerikaanse stad Buffalo, ten noorden van New York, is woensdag veroordeeld tot een levenslange celstraf, zonder de mogelijkheid om voorwaardelijk vrij te komen. De jongeman werd vervolgd voor racistische moorden en terroristische daden door het gerecht van de staat New York.