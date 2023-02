WHO-baas belooft alles te doen om oorsprong COVID-19 te achterhalen

“Er is een wetenschappelijke en morele dimensie aan dit probleem en we moeten blijven aandringen tot we het antwoord hebben”, zo zei Tedros tijdens de wekelijkse persbriefing van de organisatie in Genève.

Tedros heeft naar eigen zeggen nogmaals de officiële medewerking van Peking gevraagd bij de zoektocht naar de oorsprong van het virus.

In een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Nature stond deze week dat de WHO de tweede fase van het onderzoek naar de oorsprong heeft opgeschort wegens gebrek aan medewerking van de Chinese autoriteiten. Dr. Maria Van Kerkhove, de covidspecialiste bij de WHO, reageerde in het artikel dat de informatie onjuist was en het resultaat van een fout in de berichtgeving. “De WHO heeft het onderzoek naar de oorsprong van COVID niet opgegeven”, zei ze woensdag op de persconferentie. “We hebben geen enkel plan opgegeven. We zullen niet stoppen tot we de oorsprong begrijpen... en dat wordt steeds moeilijker, want hoe meer tijd er verstrijkt, hoe moeilijker het is om echt te begrijpen wat er in die vroege stadia van de pandemie is gebeurd.”

Verschillende theorieën

Een team van specialisten uit verschillende disciplines onder leiding van de WHO en vergezeld van Chinese collega’s bracht in februari 2020 twee weken door in China om te proberen het mysterie van de oorsprong te ontrafelen in Wuhan, waar de pandemie lijkt te zijn begonnen. In een gezamenlijk rapport werd toen geopperd dat de overdracht van het zeer besmettelijke virus op mensen gebeurd is via een dier, mogelijk op een markt in de Chinese stad.

Een andere theorie, die met name bij de Amerikaanse inlichtingendiensten tijdens de Trump-administratie populair was, maar ook door een aantal leden van de wetenschappelijke gemeenschap wordt verdedigd, neigt naar een lek uit een laboratorium in Wuhan, waar het SARS CoV-2 coronavirus werd bestudeerd. Op 14 februari stond de teller bij de WHO op 6.841.152 officieel geregistreerde sterfgevallen en 756.135.075 bevestigde gevallen. Volgens de organisatie zelf liggen de werkelijke cijfers veel hoger.