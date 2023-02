Zelfs tijdens de reanimatie was hij hardhandig: exact één jaar geleden stierf baby Billie in kindercrèche ’t Sloeberhuisje

Exact een jaar geleden stierf baby Billie in kindercrèche ’t Sloeberhuisje, nadat ze er stevig door elkaar werd geschud. Het drama was de start van een jaar waarin de ene na de andere crèche in opspraak kwam en zowel CD&V-minister Wouter Beke als Katrien Verhegge, topvrouw van het Agentschap Opgroeien, moesten opstappen. ’t Sloeberhuisje is intussen verkocht, maar het onderzoek loopt nog. En ‘opa Sloeber’ ontkent intussen niet meer alle feiten.