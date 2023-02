Terroristen betaald door Palestina kunnen Israëlisch staatsburgerschap verliezen

Zo worden de mogelijkheden om iemand de Israëlische nationaliteit te ontnemen uitgebreid. De nieuwe wet laat de Israëlische regering op dezelfde grond toe permanente verblijfsvergunningen in te trekken van Palestijnen in het door Israël bezette Oost-Jeruzalem. Voor het ontnemen van het staatsburgerschap is op verzoek van de regering een gerechtelijke procedure voorzien. Het intrekken van de verblijfsvergunning kan middels een ministerieel besluit. Wie door die maatregel wordt getroffen, kan uitgewezen worden naar gebieden onder controle van de Palestijnse Autoriteit op de Westelijke Jordaanoever of naar de Gazastrook.

Van de 120 parlementsleden stemden 94 parlementsleden voor en 10 parlementsleden tegen. “Ons antwoord op terrorisme is om het hard aan te pakken”, tweette premier Benjamin Netanyahu na afloop van de parlementaire stemming.

Volgens de in Israël gevestigde mensenrechtenorganisatie HaMoked kan de wet gevolgen hebben voor tientallen Israëlische Arabieren (Palestijnen met de Israëlische nationaliteit) en honderden inwoners van Oost-Jeruzalem die in Israël veroordeeld zijn.

De veiligheidssituatie in Israël en de Palestijnse gebieden is uiterst gespannen. Sinds het begin van het jaar zijn negen Israëliërs en een Oekraïense vrouw gedood bij aanslagen door Palestijnen. In dezelfde periode zijn 48 Palestijnen omgekomen.