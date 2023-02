Audit legt “ontspoord gedrag” en “seksueel getinte tekstberichten” van opzijgeschoven Frans bondsvoorzitter bloot

Het bij momenten “ontspoorde gedrag” van de vorige maand opzijgeschoven voorzitter van de Franse voetbalbond (FFF), Noël Le Graët, was “onverenigbaar” met de uitoefening van zijn job en de daaraan verbonden voorbeeldfunctie. Tot die conclusie kwam een audit naar de 81-jarige Le Graët die het Franse persbureau AFP kon inkijken.

Het auditdocument van de Algemene Inspectie van Onderwijs, Sport en Onderzoek (IGESR), dat woensdag verscheen, wijst op “ongepaste publieke houdingen en ongepast gedrag tegenover vrouwen” van Le Graët, met name via “dubbelzinnige tekstberichten voor sommigen en duidelijk seksueel getinte tekstberichten voor anderen”. Het rapport, dat meer dan honderd getuigenissen verzamelde, verzoekt de federale autoriteiten deze situatie te onderzoeken.

Medio januari maakte het parket van Parijs alvast bekend een onderzoek te openen wegens morele en seksuele intimidatie naar Le Graët. Aanleiding was de getuigenis van de Franse spelersmakelaar Sonia Souid. Zij maakte in de sportkrant L’Equipe haar beklag over grensoverschrijdend gedrag van Le Graët. De audit van de IGESR werd enkele maanden eerder opgestart.

Souid hekelde het seksistische gedrag van de ruim 40-jaar oudere Le Graët. Hij maakte jarenlang avances vanuit zijn machtpositie als bondsvoorzitter, klonk het. Zo zou hij haar in zijn appartement duidelijk verteld hebben dat als zij zijn hulp wilde, ze met hem naar bed moest gaan. Souid had naar eigen zeggen bij elke ontmoeting met Le Graët de indruk dat het enige dat hem interesseerde, haar “twee borsten en kont” waren.

Le Graët werd op 11 januari met pensioen gestuurd als FFF-voorzitter. Aanleiding daarvoor waren dan weer, onder meer, onrespectvolle uitspraken over Frans voetbalicoon Zinédine Zidane.