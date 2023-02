Heroïneverslaafde Wesley (42) zal nooit kunnen afkicken: “Mijn grootste vrees? Dat mijn kinderen dezelfde fouten maken”

Voor Wesley is het te laat. Afkicken is voor hem niet meer mogelijk. “Maar ik wil absoluut vermijden dat een van de kinderen ooit met drugs zou beginnen.” — © jof

INGELMUNSTER

Onlangs werd Wesley* (42) in de rechtbank veroordeeld tot een straf met uitstel voor drugsbezit. Hij werd betrapt in een werftoilet. De rechter toonde enige clementie voor de man, die ondanks zijn heroïneverslaving vast werk heeft, een vaste relatie heeft en voor de kinderen van zijn vriendin zorgt. “Mijn grootste angst is dat de kinderen ook ooit drugs zouden nemen”, zegt hij.