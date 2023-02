Ongeïdentificeerde objecten in Japanse luchtruim waren wellicht Chinese spionageballonnen

“Na een meer diepgaande analyse van specifieke ballonvormige vliegende objecten die eerder in het Japanse luchtruim zijn geïdentificeerd – onder meer in november 2019, juni 2020 en september 2021 – zijn we tot de conclusie gekomen dat er een sterk vermoeden bestaat dat de ballonnen door China verstuurde onbemande verkenningsballonnen zijn”, zo staat in de verklaring die het ministerie heeft verspreid.

Tokio dringt er bij de Chinese regering op aan om “de feiten te bevestigen”. “Een dergelijke situatie mag zich in de toekomst niet meer voordoen”, klinkt het nog. Het ministerie deelde niet mee waarom de vliegende objecten aan China worden gelinkt.

Japan besliste vorige week om enkele incidenten met ongeïdentificeerde vliegende objecten opnieuw onder de loep te nemen, na de eerste berichten over een vermoedelijke Chinese spionageballon die boven de Verenigde Staten vloog.