Niet alleen de MS-centrum in Melsbroek of het voetbalstadion in Brugge botsen op protesten van ongeruste buurtbewoners. Elk jaar worden zowat achtduizend Vlaamse vergunningen aangevochten bij de steden, gemeenten, provincies of via juridische weg. “Het is niet correct dat één iemand iets kan tegenhouden dat belangrijk is voor toekomstige generaties”, zegt Vlaams Bouwmeester Erik Wieërs.