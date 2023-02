Ramon Menezes gaat als bondscoach ad interim van Brazilië aan de slag

Menezes werd zondag met de Braziliaanse U20-ploeg kampioen van Zuid-Amerika. Hij krijgt nu tijdelijk de hoofdmacht onder zijn hoede, een eerste keer op 25 maart, wanneer de Goddelijke Kanaries het in een vriendschappelijke wedstrijd opnemen tegen Marokko in Tanger.

De 50-jarige Menezes speelde een jaar in Europa, bij Bayer Leverkusen in de Bundesliga, toen nog als Ramon Hubner, zijn tweede achternaam. In het seizoen 1995/96 speelde de aanvallende middenvelder 20 wedstrijden bij Leverkusen waarin hij twee keer scoorde.

Menezes volgt Tite op, die na het tegenvallende WK in Qatar, waar Brazilië werd uitgeschakeld in de kwartfinale, vertrok. Vorige week ontkende de CBF nog dat er een mondeling akkoord zou zijn met Real Madrid-coach Carlo Ancelotti, wiens contract afloopt in 2024.