Polen voor EU-Hof gedaagd omdat het Europees recht geen voorrang geeft

De procedure werd in december 2021 opgestart. Het Grondwettelijk Hof in Warschau had in de zomer van dat jaar geoordeeld dat het Europees Hof van Justitie Polen geen maatregelen kon opleggen om het correcte functioneren van de rechterlijke macht te garanderen. Zo overtrad het Hof in Luxemburg de Poolse grondwet, luidde het. Een maanden later zei het Grondwettelijk Hof vervolgens dat bepaalde delen van het recht van de EU niet compatibel zijn met de Poolse grondwet. Maar zo ging Warschau voorbij aan de primauteit van het Europees recht, was de kritiek die meteen uit Europese middens opsteeg. Die voorrang van het EU-recht op het nationaal recht - tenminste in die domeinen waarover Europa zeggenschap heeft - is nochtans een van de hoekstenen van de EU.

De Europese Commissie startte een inbreukprocedure tegen Polen en zei zich “ernstige vragen” te stellen bij de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het Grondwettelijk Hof, dat onder invloed van de door de partij PiS (Recht en Rechtvaardigheid) geleide regering zou staan. Het Hof beantwoordt zelfs niet meer aan de vereisten van wat een rechtbank hoort te zijn, luidde het scherp. Omdat de Poolse autoriteiten niet aan de kritiek tegemoet komen, kan de Commissie nu niet anders dan naar Luxemburg trekken.

Het conflict maakt deel uit van een langer slepende ruzie tussen Brussel en Warschau over de Poolse omgang met de rechtsstaat. Door de ruzie wacht Polen bijvoorbeeld nog altijd op de tientallen miljarden euro’s uit het Europese coronaherstelfonds waarop het land aanspraak maakt. De Commissie weigert die over te maken zolang het gezag van de Europese rechters in Polen niet verzekerd is. De Poolse regering is daarom bezig sommige door Brussel gehekelde wijzigingen in de rechterlijke macht terug te draaien. Zij wil het geld graag kunnen incasseren vóór de parlementsverkiezingen komend najaar.