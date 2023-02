“We deden gewoon onze job”: ziekenhuispersoneel geprezen nadat ze eerst kinderen redden tijdens aardbeving en dan pas zichzelf

Begin vorige week is Turkije geteisterd door een zware aardbeving. Ook het Inayet Topcuoglu ziekenhuis in Gaziantep werd getroffen. Op bewakingsbeelden van de nacht van zondag op maandag is te zien hoe het medisch personeel eerst rustig staat te keuvelen, maar dan meteen actie onderneemt wanneer ze beseffen dat er iets ernstig aan de hand is. Op het internet worden ze geprezen: “Jullie dachten eerst aan andermans kind en dan pas aan jezelf”, klinkt het. “Dat zijn de echte helden.”