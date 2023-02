Opnieuw huiszoekingen in Antwerps drugsmilieu na kraak Sky ECC: meer dan 10 miljoen euro naar opdrachtgever in het buitenland

De huiszoekingen van woensdagochtend waren een gevolg van de kraak van de bij (drugs)criminelen razend populaire berichtendienst Sky ECC. Speurders van de federale gerechtelijke politie kregen met het kraken en ontcijferen van de berichten uit die chatdienst een ongeziene inkijk in de handel en wandel van het drugsmilieu.

Sinds twee jaar stapelen de arrestaties die een gevolg zijn van die kraak zich op. Woensdagochtend werden er nog eens twee verdachten opgepakt in een van de zaken die voortkomen uit Sky ECC. Het vermeende kopstuk van de organisatie is de 26-jarige Imrane E.L. uit Merksem. Hij werd bij de huiszoekingen niet aangetroffen want verblijft al geruime tijd in het buitenland, vermoedelijk in Dubai. E.L. werd recent al veroordeeld in een dossier van drugssmokkel en eentje van aanslagen in het drugsmilieu, hij kreeg daarvoor respectievelijk vier en zeven jaar cel.

10,7 miljoen euro verpakt en vervoerd

Volgens de onderzoekers heeft E.L. in 2020 drugs- en geldtransporten aangestuurd. Zo komt hij in beeld als de organisator van een transport van 840 blokken cocaïne in augustus 2020. Die drugs zaten in een container die aangekomen was aan kaai 1742 in de haven van Antwerpen en vandaaruit naar een loods in Kieldrecht gebracht werd.

Samen met zijn schoonbroer Othman A. wordt Imrane E.L. er ook van verdacht grote geldtransporten te hebben georganiseerd. De opbrengsten van de drugsverkoop werden geteld en verpakt in een woning in Wijnegem en in de garage van het huis van E.L. in Merksem. Uit de berichten op Sky ECC blijkt dat er sprake was van het verpakken van liefst 10,7 miljoen euro aan contant geld tussen november 2020 en februari 2021. Het geld vertrok vanuit het Antwerpse naar de in het buitenland verblijvende Imrane E.L.

Bij de actie van woensdagochtend kon schoonbroer Othman A. opgepakt worden. Ook Merksemnaar Mohamed D., een medewerker van een expeditiebedrijf dat actief was in de haven van Antwerpen en op zijn beurt de schoonbroer van A., werd gearresteerd en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Vanuit zijn functie zou hij maritieme en transportgegevens hebben doorgespeeld aan de criminele organisatie.

Na voorleiding bij de onderzoeksrechter werd Othman A. onder elektronisch toezicht geplaatst, Mohamed D. werd vrijgelaten onder voorwaarden.