Bart Verhaeghe verdedigt eigen ploeg voor CL-clash tegen Benfica: “Het WK heeft een grote impact gehad”

LIVE. Volg het treffen tussen Club Brugge en Benfica hier op de voet

“Het WK heeft een grote impact gehad”, legde Verhaeghe uit bij VTM. “Hoe je het ook draait of keert, spelers willen het beste geven van zichzelf op zo’n toernooi. Sommigen gingen niet en waren ontgoocheld. Na het WK krijg je spelers terug die mentaal en fysiek niet gefocust zijn op team. De voorzitter van Benfica heeft me verteld dat ook zij dat probleem hadden en zij hadden minder WK-gangers. Je moet dus na het WK herstarten.”

“Andere competities pakken het anders aan, zoals Duitsland, die pas recentelijk hervatten. Wij wilden direct doorvoetballen, zoals Engeland. Maar Engeland heeft wel andere budgetten en ook veel meer spelers om dat voetbal op te pikken. Wij hebben dat niet. Ok, dan moet je als Club Brugge daarvan de gevolgen dragen. Die zijn niet goed geweest in aantal punten en ons spel. Maar we weten perfect waar het aan ligt. Ik weet dat ik vandaag wel mentaal en fysiek frisse spelers heb. Dat ze er een lap op willen geven. Dat het samenspel nog niet goed is, geef die mens wat tijd. Geef onze spelers wat krediet. Ze hebben kwaliteit, ze hebben een prachtige prestatie afgeleverd om hier in de 1/8ste finale te staan. Ze verdienen dat vertrouwen en de positiviteit van al onze fans om achter hen te staan”, is Verhaeghe duidelijk voor de aftrap tegen Benfica.