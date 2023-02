Dortmund-spits Haller blikt terug op kankerdiagnose: “Met kinderen heb je geen tijd om slecht te denken”

In de zomer van 2022 ging Dortmund-spits Sébastien Haller van de hemel naar de hel. Haller was nog maar twee weken geland bij zijn nieuwe club Dortmund of hij kreeg de diagnose van teelbalkanker. In plaats van doelpunten scoren, hoorde hij kankercellen te bestrijden. In aanloop naar de CL-confrontatie tegen Chelsea blikte hij terug op zijn diagnose.

Op 18 juli 2022 trok voetballer Sébastien Haller zich terug op training nadat hij zich onwel voelde. Hij voelde zich al een paar weken niet goed, maar dacht aan een spijsverteringsprobleem of een hernia. Nog geen 24 uur later werd bij hem een kwaadaardige tumor in de teelbal vastgesteld. De 28-jarige international uit Ivoorkust moest meteen zijn carrière staken. Hij ging tweemaal onder het mes en werd behandeld met chemotherapie.

Enkele maanden na zijn diagnose was Haller aanwezig op de Ballon d’Or. Daar werd hij geprezen voor zijn moed en veerkracht en reikte hij de Lev Yashin Award voor beste keeper uit aan Thibaut Courtois. Sinds vorige maand staat hij terug op het trainingsveld. Op 22 januari maakte hij zijn Dortmund-debuut door in de tweede helft in te vallen tegen Augsburg. Uitgerekend op 4 februari, Wereldkankerdag, opende hij met zijn eerste doelpunt de rekening bij zijn nieuwe club.

Geen tijd voor emoties

Voor de Champions League-confrontatie tegen Chelsea in de achtste finales, sprak Haller met BBC Sport over de impact van zijn kankerdiagnose. Haller vertelde onder meer dat hij niet schrok van het woord ‘kanker’.

“De eerste dag wist ik niet dat het kanker was,” zegt hij. “Ze zeiden gewoon ‘tumor’. Maar ik ben niet medisch geschoold. Ik wist niet precies wat het betekende. Ik vroeg het gewoon aan de dokter. ‘Het is kanker, hè?’ Hij zei: ‘Ja’. Dus ik zei: ‘Nou zeg het maar’.”

“Natuurlijk besef je dat het iets heel ernstigs is, dat er veel kan veranderen. Maar de uroloog hielp me om niet bang te zijn. Hij zei dat ik goed kon genezen. Ik nam al zijn woorden voor lief.”

Haller is een vader, een broer en een zoon, maar ook een echtgenoot. Zijn eerste telefoontje was naar zijn vrouw Priscilla, die op dat moment op vakantie was met hun drie kinderen. “Er was geen tijd om emotioneel te zijn,” herinnert hij zich. “Zij had de kinderen en ik had andere afspraken. Ik moest eerlijk zijn. ‘Ga alsjeblieft zitten. Ik moet u iets ernstigs vertellen.’ Het moest snel gaan zodat ze het kon verwerken.”

“Helaas is dat de positie als je met iemand getrouwd bent. Je moet alles delen. Je kunt niet zomaar een paar delen van het probleem vermijden.”

Het leed van de familie

Haller was niet bang om zijn proces met de rest van de wereld te delen. Op sociale media deelde hij foto’s vanuit zijn ziekenhuisbed. Op een andere post toonde hij dan weer het effect van zijn chemokuur: kaal worden. “De foto’s op sociale media weerspiegelen mezelf vrij goed,” vertelt Haller. “Als ik alleen was, alleen met mijn vrouw, zou het waarschijnlijk anders zijn. Maar zodra je kinderen hebt, heb je geen tijd om slecht te denken, want ze hebben je nodig. Wat er ook gebeurd is, je moet ze laten zien dat alles in orde is.”

Hoewel alle aandacht op de behandeling van Haller ligt, denkt hij ook aan het lijden van zijn familie. “Alle aandacht ging naar mij, niet naar andere mensen, niet naar mensen uit mijn familie die ook lijden. Niemand geeft om hen en dat is een groot probleem. Zij hadden het ook echt moeilijk. Ze zagen me veranderen - alleen mijn gezicht. Dat was het moeilijkst om mee om te gaan. Je bent meer gestrest en bezorgd. Je springt voorzichtiger om met wat je zegt en hoe je je gedraagt.”

Situatie met Dortmund

De voetbalwereld verenigde zich rond Haller, die overdonderd was door de steunbetuigingen die hij kreeg. Eén daarvan kwam van zijn oude baas bij Ajax, Erik ten Hag. Nooit heeft Haller getwijfeld aan zijn terugkeer. Wel had hij medelijden met Dortmund. “Ik dacht: ‘zij hebben een speler gekocht die na twee weken voor onbepaalde duur niet kan spelen’”, vertelde hij. “Wat een slechte deal. Natuurlijk wilde ik terugkomen en de steun die ze me gaven teruggeven. Zij gaven aan mij voordat ik iets aan hen kon geven. Ik was ziek en ze gaven me steun. Maar ik heb altijd geweten dat ik het zou halen. Ik wist dat ik terug zou komen.”

Haller geniet ervan terug te zijn in de “speciale” sfeer van de kleedkamer. Scoren is voor hem het beste gevoel ter wereld. “Er is niets belangrijker dan jij op dit moment,” zegt hij. “Iedereen kijkt naar je. Iedereen schreeuwt. Je zit op een wolk.”

Positiviteit

Nu kijkt Haller positief vooruit. De kanker lokt geen negativiteit uit. Evenmin als zijn noodlottige periode in de Premier League bij West Ham, de enige keer in zijn carrière dat het maken van doelpunten een probleem was. “Ik heb niets te bewijzen,” zegt Haller. “Niet iedereen kan over alle informatie beschikken waarom een speler niet goed speelt, en het kan niemand wat schelen. Je staat op het veld en je moet presteren.

Sébastien Haller. — © AFP

“Ik heb bij West Ham niet de beste versie van mezelf laten zien en dat is jammer. Het had beter gekund, maar dit is het verleden. Als je je richt op de dingen die niet werkten in plaats van te denken aan de goede dingen die je voor je hebt, verspil je tijd. Elke wedstrijd is speciaal in de Champions League.”

Boodschap

Haller sluit af met een boodschap. Als hij, een super fitte topsporter op het hoogtepunt van zijn carrière, een tumor kan ontwikkelen, dan kan iedereen dat.“Het belangrijkste is niet te denken dat het alleen andere mensen kan overkomen”, zegt hij. “Zeven maanden geleden was ik een van hen. Ik was fit en het ging goed met me. Op drie maanden tijd had ik een kwaadaardige tumor.”

“Laat je controleren. Je hoeft je niet te schamen. We controleren niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze familie en vrienden en de mensen om ons heen. Het kan veel levens redden.”