Nederlandse hulporganisaties halen bijna 90 miljoen euro op met actiedag voor Turkije en Syrië

Een golf van solidariteit waaide vandaag over Nederland. De actiedag van Giro 555 haalde al bijna 90 miljoen euro op voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Verschillende radio- en televisiezenders deden mee aan de actie.

Nederlanders gierig? Niet als het is om mensen in nood te helpen. Zo blijkt na een erg geslaagde actiedag van Giro 555, de overkoepelende organisatie van 11 samenwerkende hulporganisaties in Nederland. Iets voor middernacht staat de teller op ongeveer 89 miljoen euro.

De actiedag werd ondersteund door verschillende radio- en televisiezenders en ook de Nederlandse regering deed zijn duit in het zakje. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Liesje Schreinemacher maakte bekend dat het kabinet 10 miljoen euro extra vrijmaakt voor noodhulp. Met het opgehaalde geld voorzien de hulporganisaties duizenden mensen van eten, onderdak en medische zorg.

Directeur van Rode Kruis Nederland Marieke van Schaik reageerde erg tevreden op de voorlopige tussenstand: “Nederland geeft heel gul. Ik ben hier ontzettend blij mee, want het is een enorm groot gebied dat is getroffen. Hulp is nu en in de komende tijd heel hard nodig.” Ze noemde de actiedag een “lichtpuntje in deze moeilijke tijd”.

In ons land startte het overkoepelende consortium 12-12 twee dagen geleden met een oproep om geld in te zamelen. Vanmorgen maakte 12-12 bekend dat er voorlopig 1 miljoen euro is opgehaald.