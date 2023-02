Hoe groot is de kans dat Anderlecht volgend seizoen Europees voetbal speelt? Laten we eerlijk zijn: die is voorlopig niet bijster groot. Daarom raden wij RSCA aan om nog extra van deze campagne te genieten. Pluk de dag tegen Ludogorets en stoot – hopelijk – nog een ronde (of twee) door. Carpe diem.