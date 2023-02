Dante Vanzeir werkt aan zijn American dream… in Oostenrijk

Op 3 februari kondigde New York Red Bulls vol trots de komst van Dante Vanzeir (24) aan. Een kleine twee weken later heeft de ex-spits van Union echter nog geen voet op Amerikaanse bodem gezet. Hoe komt dat?

Wat paperassen, dat is alles wat Dante Vanzeir nog scheidt van zijn grote oversteek naar de Verenigde Staten. Vandaag heeft de Belgische spits van de New York Red Bulls een afspraak bij de Amerikaanse ambassade in Brussel. Daar moet Vanzeir een interview afleggen dat nodig is om een Amerikaanse werkvergunning te verkrijgen. Verwacht wordt dat die na dit weekend in orde zal zijn. Als alles goed gaat, vliegt hij volgende week – samen met vader Michel en makelaar Nico Vaesen – naar New York, om daar eindelijk mee te kunnen trainen met zijn nieuwe ploegmaats.

De entourage van Vanzeir hoopte aanvankelijk dat Dante al sneller bij zijn nieuwe club zou kunnen aansluiten. De New York Red Bulls speelden de voorbije weken oefenwedstrijden in warmere regio’s van de Verenigde Staten als Florida en Californië. Het zou voor Vanzeir de ideale gelegenheid geweest zijn om trainer Gerhard Struber en zijn nieuwe teamgenoten te leren kennen. Helaas is voor een trans-Atlantische transfer een pak meer administratie nodig dan voor een transfer binnen Europa, van verzekeringen tot het wijzigen van zijn domicilie. Vanzeir kreeg de voorbije weken ook al enkele potentiële woonsten voorgesteld door zijn nieuwe club. Een beslissing daarover zal hij pas nemen als hij straks ook effectief in de VS is.

Red Bull Academy

De voorbije weken zat Vanzeir voornamelijk in Oostenrijk. Daar kon de aanvaller zijn conditie onderhouden in de Red Bull Academy, het lokale trainingscentrum van de Red Bull-groep waar hij eerder ook al zijn medische testen aflegde. Op zondag 26 februari (1.30 uur Belgische tijd) beginnen de New York Red Bulls aan hun MLS-seizoen met een verplaatsing naar Orlando City. Dan hoopt Vanzeir écht aan zijn American dream te kunnen beginnen.