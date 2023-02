Egyptische jihadist Saif al-Adel is nieuwe leider van al-Qaida

Eind juli 2022 werd de toenmalige al-Qaidaleider Ayman al-Zawahiri gedood bij een Amerikaanse droneaanval in de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Een nieuw VN-rapport en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken schuiven nu Saif al-Adel naar voren als de nieuwe feitelijke leider van het terroristische netwerk.

Al-Adel is een voormalig lid van de speciale eenheden in het Egyptische leger. Hij zou zich momenteel in Iran bevinden.

Toch zou al-Adel nog niet formeel tot ‘emir’ zijn uitgeroepen. Onder meer zijn verblijfplaats in het overwegend sjiitische Iran, terwijl al-Qaida een soennitische groepering is, vormt een struikelblok. “Zijn verblijfplaats doet vragen rijzen over de ambities van al-Qaida om het leiderschap van een wereldwijde beweging op te eisen, tegenover de uitdagingen van de rivaliserende Islamitische Staat”, vermeldt het VN-rapport.

De intussen 60-jarige al-Adel zou volgens het Counter Extremism Project betrokken geweest zijn bij de opbouw van de operationele capaciteiten van de groep. Hij zou ook enkele vliegtuigkapers hebben opgeleid die hebben deelgenomen aan de aanslagen in de VS op 11 september 2001.