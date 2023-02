Waarom Union - dat nog wel Europees actief is - vanavond niet moet spelen in de Europa League en Manchester United en Barcelona wel

Ga vanavond niet op zoek naar Union Saint-Gilloise in de Europa League. Terwijl Anderlecht bij Ludogorets speelt en Gent aan de bak moet tegen Qarabag - allebei Conference League - geniet Union van een vrije speeldag. De vicekampioen is nog steeds Europees actief, maar door de eerste plaats in de groepsfase mag het deze ronde overslaan.

Pas begin maart moet Union weer aan de bak. Dat betekent niet dat Karel Geraerts niet voor televisie zal zitten: de potentiële tegenstanders van Union komen immers wel in actie. De meest interessante affiches zijn Ajax-Union Berlin, Bayer Leverkusen-Monaco, Sevilla-PSV en vooral Barcelona-Manchester United. Het is een publiek geheim dat binnen de spelersgroep van Union gehoopt wordt op een clash tegen Barça. Voor de Catalanen zelf zou een goede prestatie overigens welgekomen zijn, want er is weer veel controverse rondom de club. Het openbaar ministerie van Spanje onderzoekt vermeende dubieuze betalingen van Barcelona aan een externe partij. In het programma Què t’hi jugues van SER Catalunya werd bekendgemaakt dat er voor 1,4 miljoen euro is overgemaakt naar het bedrijf van de man die destijds voorzitter was van de technische scheidsrechterscommissie van Spanje. (pjc)

Play-offs Europa League (heen)

18.45 uur: Barcelona - Manchester United

18.45 uur: Shakthar Donetsk - Rennes

18.45 uur: Ajax - Union Berlijn

18.45 uur: FC Salzburg - AS Roma

21.00 uur: Juventus - Nantes

21.00 uur: Sporting CP - Midtjylland

21.00 uur: Leverkusen - Monaco

21.00 uur: Sevilla - PSV