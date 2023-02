“Kaartje gereserveerd”: Portugese media zien “een grootse Europese avond in België” van Benfica tegen Club Brugge

Benfica-coach Roger Schmidt was een tevreden man. “We hebben een goede match achter de rug, tegen een sterke tegenstander”, liet hij optekenen op de persconferentie. “Dit is natuurlijk een heel goede stap. We winnen met twee goals verschil en houden de nul tegen een zeer goede ploeg als Club Brugge. Je zag vooral in het begin van de partij dat ze veel snelheid en drive in hun ploeg hebben. Ze hadden een goed plan, zetten hoog druk en deden ons pijn. We waren niet helemaal op de afspraak, maar we verdedigden wel goed en namen halverwege de eerste helft steeds meer het commando over. We creëerden ook een pak kansen en hadden voor rust al moeten scoren.”

Dat gebeurde na rust wel twee keer en dat was volgens Schmidt de logische gang van zaken. “We speelden goed voetbal en verdienden de goals en de overwinning”, verklaarde hij. “Na rust speelden we beter dan in de eerste helft. We gaven weinig tot niets meer weg en na het openingsdoelpunt controleerden we de partij goed. Het was ook heel belangrijk dat we nog een tweede keer konden scoren. We zijn goed begonnen, maar we zijn nog maar halverwege deze confrontatie. Dat moeten we goed beseffen. Er is over drie weken nog een return. In Lissabon willen we ons plaatsen voor de kwartfinales.”

Hetzelfde geluid bij A Bola. “De Keizerlijke Adelaar. Een grootse Europese avond in België. Benfica zet een gigantische stap richting de kwartfinales”, klinkt het. “De roodwitten begonnen goed aan de wedstrijd, maar zagen ook een goede start van Club Brugge, dat de 4-2-3-1 van de Adelaars konden weerstaan en de beginfase van de eerste helft onder controle wist te houden… De Belgen kregen echter het verwachte doelpunt tegen, probeerden daarna terug in de wedstrijd te komen met de toevoegingen van Nielsen en Jutglá, maar werden uiteindelijk bestraft voor hun eigen fouten en boden Benfica de 0-2 op een presenteerblaadje aan.”

“Klasse en volwassenheid leiden de vlucht van de Adelaar”, schrijft Record. “Een zelfverzekerd optreden na een paar eerste minuten zonder de mogelijkheid om te drukken, maar daarna pakten Chiquinho en João Mário het spel op. Na de pauze schoten Florentino en Aursnes in actie, met Neres die voor het genadeschot zorgde. Het was niet perfect, maar wel voldoende.”

“Kaartje gereserveerd”, titelt O Jogo zelfverzekerd na de overwinning van Benfica. “Het staat nu wel heel dicht bij een plaats in de kwartfinales van de Champions League.”

“Verschil in kwaliteit”

Scott Parker kreeg als Engelse coach uiteraard ook veel aandacht in de Britse media. De BBC herinnerde ons eraan dat hij slechts een van z’n acht wedstrijden bij Club Brugge won. “Het wordt een bijzonder lastige taak voor Parker om de kwartfinales te halen”, klinkt het logischerwijze.

Dezelfde conclusie in The Daily Mail. “Het debuut van Scott Parker in de Champions League viel tegen”, klinkt het. “Zijn hoop om underdog Club Brugge naar de kwartfinales te leiden, kreeg een serieuze klap door de 0-2 overwinning van Benfica in België. Benfica won voor de zesde keer in zeven wedstrijden in alle competities, terwijl Parker bij Brugge op één zege blijft steken. Met de Belgische kampioen staat hij ook pas vierde in de eigen competitie.”

“Een nachtmerrie als debuut”, titelde The Sun. “Het was een historische avond voor Club Brugge, maar defensieve fouten zorgden ervoor dat Joao Mario en David Neres konden scoren. Brugge moet nu het onwaarschijnlijke doen om zijn vel te redden in Europees verbande, want het heeft een bijna almachtig resultaat nodig in Portugal.”

Op BT Sport vonden ze nochtans dat Parker z’n team goed had neergezet. “Hij zal teleurgesteld zijn met de individuele fouten die hem een goed resultaat hebben gekost”, aldus ex-topvoetballer Peter Crouch. “Maar ik vond dat het team best goed stond en dat dit dus niet lag aan de capaciteiten van Parker. Er is gewoon een verschil in kwaliteit bij deze twee ploegen.”