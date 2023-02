Nederland bezorgd over Chinese spionage bij chipmachinefabrikant ASML

“ASML doet ontzettend veel om haar waardevolle technologie te beveiligen. Dat is in het belang van ons allemaal. Het is dan ook heel zorgelijk dat zo’n groot en gerenommeerd bedrijf wordt getroffen door economische spionage”, laat de minister donderdag weten. Ze is door ASML op de hoogte gebracht van de diefstal.

Het incident zou niet zo lang geleden hebben plaatsgevonden, maar de bewuste werknemer werkt niet meer voor ASML. Er werd meteen een intern onderzoek opgestart, waarbij de chipmachinefabrikant schat dat de spionage”niet van materieel belang is voor het bedrijf”. De technologiediefstal werd wel gemeld bij de Nederlandse en Amerikaanse overheid die de export van technologie van ASML controleren. Volgens het bedrijf zijn mogelijke exportcontrolevoorschriften overtreden, want de regels gelden niet alleen voor apparatuur maar ook voor kennis. Het bedrijf heeft intussen maatregelen genomen.

Gewaarschuwd

De inlichtingendiensten waarschuwen al jaren dat China op grote schaal aan het spioneren is in Nederland. Het land heeft interesse in onder meer hoogwaardige technologie. Volgens Schreinemacher laat de diefstal “eens te meer zien hoe belangrijk het is dat we de hoogwaardige technologie die we als Nederland hebben heel goed beschermen”.

De technologie die ASML maakt, is uniek. Volgens marktonderzoeker Gartner controleert ASML sinds twee jaar ruim 90 procent van de wereldwijde markt voor chipmachines, die een waarde vertegenwoordigt van miljarden dollars. De keerzijde van die positie is dat het Nederlandse concern een doelwit is. Vorige maand was er nog opschudding omdat de VS een exportbeperking richting China wilden voor de chipmachines van ASML. Uiteindelijk werd een akkoord bereikt over verdere beperkingen over welk type machine naar China mag worden uitgevoerd.