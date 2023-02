AXA-klanten kunnen via verzekeraar tweede medische opinie krijgen

Wie beschikt over een collectieve hospitalisatieverzekering bij AXA kan voortaan bij de verzekeraar terecht om een tweede medisch advies te krijgen bij diagnose of behandeling van hart- en vaatziekten, oncologie, orthopedie, zeldzame ziekten en huidziekten. Wie een beroep doet op de dienst, krijgt een online videoconsultatie met een arts en een fysieke consultatie bij een specialist in een Belgisch ziekenhuis.

“Dit beantwoordt aan een reële behoefte bij mensen die met de diagnose van een onrustwekkende of delicate ziekte geconfronteerd worden, of die een ingrijpende behandeling of operatie moeten ondergaan”, stelt de verzekeraar donderdag. “Mensen met een zware diagnose staan voor een moeilijk verwerkingsproces dat kan leiden tot angst, stress, depressie”, zegt Antoine Boyer de la Giroday van AXA. “Met deze nieuwe service kunnen wij hen op een vlotte, veilige en ontzorgende manier toegang geven tot een tweede advies.”

Bedoeling is om later het aantal pathologieën uit te breiden waarvoor klanten een tweede medisch advies kunnen krijgen.

AXA neemt, via het nieuwe traject, de administratieve rompslomp die doorgaans bij een tweede opinie komt kijken op zich. De AXA-assistent vormt het aanspreekpunt dat elke fase van het proces begeleidt. Die assistent heeft geen inzage in het medisch dossier van de verzekerde, de tweede-opinie-arts uiteraard wel. De vaste huisarts kan ook mee betrokken worden in het proces.

AXA zegt de eerste verzekeraar te zijn die deze extra dienst aanbiedt. In oktober 2020 gingen ze al van start met Doctors Online, waarmee verzekerden 24/7 en binnen de 30 minuten een videoconsultatie met een arts of psycholoog kunnen krijgen. Later kwam er de online diagnosetool SymptomZoom.