DéFI schorst van verkrachting beschuldigde schepen Michel De Herde

De Franstalige politieke partij DéFI schorst de Schaarbeekse schepen Michel De Herde met onmiddellijke ingang als lid. Een interne commissie van wijzen heeft dat beslist. De Herde is in verdenking gesteld voor verkrachting van een minderjarige jonger dan 16 jaar oud, verkrachting van een minderjarige ouder dan 16 jaar, en bezit van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen.

De Herde, schepen van Onderwijs in Schaarbeek voor LB-DéFi, was eerder ook al in verdenking gesteld voor aanranding van de seksuele integriteit, nadat een studente tegen hem klacht voor verkrachting had ingediend. Burgemeester Cécile Jodogne maakte dinsdag bekend dat hij niet langer deelneemt aan vergaderingen van het College of van de gemeenteraad zolang de inverdenkingstellingen tegen hem niet van de baan zijn.

Nu wordt De Herde door DéFI dus ook geschorst als partijlid. De beslissing houdt in dat hij “zich niet meer kan beroepen op zijn lidmaatschap van de partij, in afwachting van een juridische beslissing”. Zelf houdt De Herde zijn onschuld staande.