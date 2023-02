Xavi en Ten Hag zorgen voor extra avond Champions League-voetbal: “Ik denk dat beide clubs elkaar liever hadden getroffen in de finale”

Het prachtige affiche in de Europa League vanavond tussen FC Barcelona en Manchester United is er vooraf eentje om van te watertanden. Vooral omdat de twee trainers van de Europese grootmachten, Erik ten Hag en Xavi Hernandez, hun elftal dit seizoen volledig naar hun hand hebben gezet en supporters wekelijks laten genieten van fris, aanvallend voetbal. Dat is de voorgaande jaren wel eens anders geweest. Het trainersduo heeft dan ook veel bewondering voor elkaar.