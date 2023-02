SJOTCAST LATE NIGHT. “Iedereen scoorde op z’n minst een voldoende bij Club. De enige buis was voor Scott Parker”

De terugkeer van de Champions League is er voor Club Brugge eentje in mineur geworden. Maar dat hield Yanko en Guillaume niet tegen om een nieuwe Sjotcast Late Night op te nemen. Met voetbalredacteur Pieter-Jan Calcoen vonden ze zelfs een derde compagnon. Terwijl die bikkelhard is voor Denis Odoi, duidt Guillaume de fouten die Scott Parker maakte tegen Benfica en deelt Yanko verhalen van een ex-Club Brugge-speler in Parijs.