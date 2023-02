Inwoners van kraakpand in Paleizenstraat voegen zich bij tentenkamp aan Klein Kasteeltje: “Nog eens 100 mensen er bij”

Het tentenkamp op en rond de brug aan de Koolmijnenkaai in Molenbeek, in de buurt van het Klein Kasteeltje, is in de afgelopen nacht drie tot vier keer groter geworden. De ex-inwoners van het kraakpand in de Paleizenstraat in Schaarbeek hebben zich erbij aangesloten. De buurtbewoners zijn verbouwereerd en zien de situatie ronduit gevaarlijk worden.

De groep van meer dan honderd mensen die door de politie verdreven werden uit de Paleizenstraat kwamen woensdagavond plots op straat te staan. Onder hen ook mensen met het befaamde blauwe bandje. De vrijwilligers en hulporganisaties verzamelden nadien aan het tentenkamp in Molenbeek. Na een oproep op sociale media brachten inwoners tenten om de vluchtelingen en migranten in onder te brengen.

“We staan elke keer meer en meer versteld over hoe weinig actie er ondernomen wordt. Al maanden kamperen er 50 Afghanen op de brug in mensonwaardige situatie. Gisterenavond zijn er daar dan nog eens 100 mensen bijgekomen”, getuigt buurtbewoonster Ine Vos.

“Het getuigt van een ongekend cynisme. Het is onaanvaardbaar dat er zo weinig rekening gehouden wordt met mensen die nochtans recht hebben op onderdak. Er moeten met hoogdringendheid oplossingen gevonden worden en dat is slechts een kwestie van politieke wil”, stelt vrijwilliger Sacha.

Vol tenten

De brug aan de Koolmijnenkaai staat nu aan beide kanten vol met tenten. Langs de Koolmijnenkaai, in de richting van Sainctelette, is het gedeelde voet- en fietspad nu ook bezaaid met tenten. Dat zorgt voor een schrijnend zicht en ronduit gevaarlijke situaties voor voetgangers en fietsers die constant moeten uitwijken en slalommen.

“Het gaat niet over de overlast die deze mannen bezorgen, want ze zijn heel proper en doen hun best. Het gaat over het feit dat een fietspad naast het kanaal niet gemaakt is om tenten op te zetten. Deze mensen moeten gewoon ergens een plek krijgen”, stelt buurtbewoonster Ine.

Lange tijd

De groep die nu in het tentenkamp verblijft is een mix van vooral Afghanen en Burundezen, met ook enkele Eritreeërs en Palestijnen. Het gaat zowel om asielzoekers als mensen die hun asielaanvraag nog willen indienen. De buurtbewoners vrezen dat ook zij hier opnieuw voor lange tijd zullen op straat slapen, als er niet snel een oplossing komt.

“We blijven erop hameren, maar het lijkt wel of iedereen denkt dat er ergens anders een probleem is en dit zichzelf zal oplossen. Ik passeer hier elke ochtend met mijn kinderen, maar ik krijg het niet meer uitgelegd. Ik voel me dan schuldig dat ik terug thuis in een warm bed kruip”, besluit ze.