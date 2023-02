Club Brugge-fans die Guido (65) voor dood achterlieten, kennen hun straf: “Papa wordt nooit meer helemaal de oude”

Volledig herstellen, zal Manchester City-fan Guido De Pauw (65) nooit meer doen. De Pauw werd slachtoffer van zwaar geweld op een snelwegparking in Drongen nadat een discussie over een sjaal volledig uit de hand liep. De vijf betrokken Club Brugge-fans kenden donderdag hun straf. Dochter Joke is blij met de afloop van de zaak. “Het is allemaal correct verlopen. We hopen dat we het nu achter ons kunnen laten.”

“Tot op heden ondervindt Manchester City-fan Guido De Pauw (65) uit Ninove moeilijkheden met stappen, concentreren en zijn evenwicht houden. En dat allemaal door een discussie over een sjaal die je zo makkelijk kon teruggeven”, zei de rechter tijdens de uitspraak in de zaak.

De vijf betrokken Club-fans kenden donderdag hun straf voor de, naar eigen zeggen, “uit de hand gelopen discussie” op de snelwegparking in Drongen in oktober 2021. De discussie begon na de verloren Champions League-wedstrijd van Club Brugge tegen Manchester City. Toen Clubfan S.L. uit Leuven de sjaal van Guido op de parking afnam, liep Guido hem daarop achterna in de richting van hun wagen en vroeg meermaals om die terug te geven.

Y.S. ziet de discussie en komt tussenbeide. De situatie escaleert en Guido krijgt een vuistslag op zijn linkerkaak. Hij belandt op de grond en loopt een ernstige wonde op aan zijn achterhoofd. De Club-fans panikeren, maar grijpen niet in. “Iedereen had een perfect functionerend gsm-toestel, maar niemand heeft de hulpdiensten verwittigd”, aldus de rechter.

Werkstraffen en celstraf met uitstel

S.L. en Y.S. zaten een tijdje in voorhechtenis. De twee werden donderdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar, volledig met probatie-uitstel. Ze moeten zich aan bepaalde voorwaarden houden. S.L. en Y.S. moeten onder andere psychosociale begeleiding volgen en regelmatig controles ondergaan om hun drug- en alcoholgebruik te bekijken. Ze kregen ook een verbod om voetbalwedstrijden in nationale reeksen bij te wonen.

Advocate Emma Teerlinck zei tijdens de behandeling van de zaak dat Y.S. zijn laf gedrag beseft. “Mijn cliënt heeft intussen met dit voetbalmilieu gebroken.” Ook S.L. heeft ongelooflijk veel spijt. “Hij kan de klok niet terugdraaien, maar enkel het slachtoffer vergoeden en zijn leven beteren”, aldus advocate Jana Allard die S.L. bijstond. (lees verder onder foto)

De Clubfans lieten Guido voor dood achter op de parking. Zijn leven heeft na het incident een tijdje aan een zijden draadje gehangen. — © if

De andere drie Club-fans zaten op het moment van het incident in de wagen. Zij werden veroordeeld voor schuldig verzuim tot een werkstraf van negentig uur en een geldboete van 8.000 euro met uitstel. “Een ernstig gebrek aan verantwoordelijkheidszin”, noemde de rechter het.

Zelf verklaarden de drie niet goed te weten wat er gebeurd was. “Guido lag levenloos op de grond en ik heb zijn hartslag nog gecontroleerd”, zei een van hen. “Maar toen ik onze wagen ineens zag vertrekken, ben ik ingestapt. Ik besef dat ik beter bij Guido was gebleven.”

De Club-fans waren op het moment van het incident onder invloed van alcohol en cocaïne. “Ik snoof tijdens de match nog twee lijnen”, verklaarde één van hen. “Maar dat neemt hun verantwoordelijkheid niet weg ”, zei de rechter.

Dochter Joke De Pauw was aanwezig tijdens de uitspraak in de Gentse rechtbank. Ze is tevreden en hoopt het nu een plaats te kunnen geven. — © fvv

Dochter Joke De Pauw was tijdens de uitspraak aanwezig. Guido zelf was er niet bij. Ze reageert tevreden op de afloop van de zaak. “Het is enorm zwaar geweest, zeker voor mijn papa. Hij was ook heel nerveus voor de uitspraak vandaag, maar ik hoop dat we het allemaal achter ons kunnen laten.”

Of de afloop van de zaak een mogelijkheid is voor Guido om volledig te herstellen? “Nee, dat niet. Mijn papa zal nooit nog helemaal de oude worden, maar we kunnen het nu wel een plaats beginnen geven.”