JOUW MENING. Van “ik zou niet meer anders willen” tot “hypocriet product”: zo denken onze lezers over elektrische auto’s

Vanaf 2035 mogen er geen nieuwe diesel- en benzinewagens verkocht worden in de Europese Unie. De beslissing past binnen het plan om Europa klimaatneutraal te maken. Wij vroegen onze lezers of hun volgende auto een elektrische wordt en kregen heel wat reacties binnen. We kozen er enkele uit.

HUN VOLGENDE WAGEN WORDT EEN ELEKTRISCHE.

“Het is vandaag de dag onverantwoord – als je elektrisch kan permitteren – om met een blik op wielen rond te rijden waar een permanente stroom van vuiligheid uitkomt. Je vergiftigt zo jezelf, je eigen en andermans kinderen. Elke dag.” – G. B.

“Ik doe het om klimaatredenen, en omdat de laadmogelijkheden steeds beter worden.” - Erwin T.

“We moeten ons niet eeuwig blijven vastklampen aan vertrouwde technologie.” – Marc V.

“Ik rijd al tien jaar elektrisch. Ik zou het niet meer anders willen.” – J. Z.

“Met zonnepanelen tank je gratis in de zomer!” – Rudi V.

ZIJ ZIJN NOG NIET OVERTUIGD.

“Het is me nog steeds te duur, er is nog te weinig laadinfrastructuur en fiscaal is er nog veel onduidelijkheid. En toch twijfel ik.” – Nico V.

“Het is me praktisch helemaal niet haalbaar. Een rijwoning nodigt niet uit tot elektrisch rijden.” – Davy B.

“Ik vind het een hypocriet product. De auto zelf is dan wel niet vervuilend; het is wél zeer vervuilend om batterijen te produceren, te verwerken en om stroom op te wekken.” – Bert T.

“De actieradius van de huidige generatie elektrische wagens volstaat niet. Ik wil zonder bijladen op reis kunnen.” – Philippe C.

“Er is nog veel te weinig laadinfrastructuur in België en de ons omringende landen.” Jan D.M.

“Iets voor de verre toekomst voor mij. Ik rijd alleen met occasies, en betaal niet meer dan 5.000 euro.” Geert M.

“Gaat de overheid voor elk huis een laadpaal plaatsen? Anders vrees ik dat er wel eens gevochten kan worden voor een plekje aan de paal. Een benzinewagen is in een mum van tijd vol, bij een elektrische wagen is dat toch anders.” Nicole D.B.

