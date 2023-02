Overheid waarschuwt voor oplichting rond inzamelacties aardbevingen

In het buitenland zijn al meldingen gemaakt over oplichters die hun eigen zakken proberen te vullen met inzamelacties voor de slachtoffers van de aardbevingen in Syrië en Turkije. Bij ons hebben politie en Safeonweb er nog geen signalen over opgevangen, maar dat zal volgens hen niet lang meer duren.

Het gebeurt na elke ramp of gebeurtenis met veel menselijk leed. Oplichters die met aangrijpende foto’s mensen proberen te overtuigen om een gift te doen. Geld dat uiteindelijk in hun eigen zakken zal verdwijnen.

“Bij ons hebben we voorlopig nog geen gevallen ontdekt. In het buitenland wel. En dan is de kans groot dat ze hier ook snel zullen opduiken”, waarschuwt Katrien Eggers van Safeonweb, de cybersecuritydienst van de overheid.

© AFP

Momenteel circuleren er wel al oproepen in het Engels om geld te doneren. Afkomstig van schimmige organisaties. Maar verwacht wordt dat we in de komende weken bestookt zullen worden met phishingmails en berichten op sociale media om geld te storten voor de getroffen bevolking.

Online, vooral onder Turkse jongeren, circuleert intussen een rekeningnummer van ‘Turkije aardbeving/Afad yardim’. Maar dat blijkt geen phishing te zijn: het gaat uit van de Turkse overheid zelf.

Consortium 1212

In Nederland, in de regio Enschede, heeft de politie al klachten gekregen over mensen die van deur tot deur gaan om aan iedereen 0,50 eurocent te vragen voor de slachtoffers in Turkije. Ze doen dat niet in naam van een erkende organisatie.

LEES OOK. Hoe kan jij de slachtoffers in Turkije en Syrië helpen?

De overheid roept iedereen die de getroffen bevolking wil steunen op om dat te doen via het Consortium 1212.be, of op het rekeningnummer van de erkende hulporganisaties in ons land. Zo kan men er zeker van zijn dat de gift goed terechtkomt. Een gift van 50 euro kost je in werkelijkheid 27 euro na een fiscale aftrek. Woensdag, twee dagen na de lancering van de campagne ‘Aardbeving Syrië-Turkije’ van het Consortium 12-12, stond er al 1 miljoen euro op de teller.