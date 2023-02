Leerlingen van basisschool in Herent geëvacueerd na bommelding: “Dit is even schrikken”

De school kreeg een melding binnen dat er om klokslag 12 uur een bom zou ontploffen. Zo’n 300 leerlingen van De Kraal in de Van Bladelstraat werden onmiddellijk geëvacueerd naar Sportcentrum Bart Swings.

“Intussen is het 12.30 uur, en gebeurde er nog niets. Alles is onder controle en veilig. Dovo is nu onderweg en het gebouw zal ook gesweept worden. Sportcentrum Bart Swings is voorzien op zulke situaties”, zegt Johan Vanhumbeeck van politiezone Herko. Ook de ouders werden ingelicht. De Van Bladelstraat werd een hele tijd afgezet, het verkeer werd omgeleid.

“De ouders mogen hun kinderen komen ophalen in Sportcentrum Bart Swings”, zegt burgemeester Astrid Pollers (N-VA). “We zullen ervoor zorgen dat alle leerlingen eten en drinken hebben, en dat ze het hier goed zullen hebben. Dit is natuurlijk even schrikken. Het woord ‘bommelding’ alleen al jaagt angst aan. Natuurlijk zijn we heel bezorgd, maar de evacuatie is gebeurd en dat is het belangrijkste.”

