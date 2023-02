Boze burgers vallen banken aan in Beiroet

In de Libanese hoofdstad Beiroet hebben tientallen mensen banken aangevallen. Ze zijn kwaad over de economische crisis in het land en de devaluatie van de munt.

Manifestanten gooiden stenen door de ramen en staken banden in brand aan de gevels. De banken houden de deuren dicht en klanten kunnen maar beperkt geld van hun rekening halen.

De frustratie over de banken in Libanon groeit. Mensen moeten urenlang aanschuiven om geld af te halen. In Libanon gelden strikte limieten over hoeveel dollars kunnen worden afgehaald. Veel Libanezen hebben hun spaargeld in dollar omgezet, en kunnen amper nog aan hun geld.

De Libanese munt is in vrije val en staat op het laagste peil ooit tegenover de dollar.