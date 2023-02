Bemanning van gezonken Belgisch vissersschip zit vast in Engeland “omdat papieren mee ten onder zijn gegaan”

De bemanning van de gezonken Z.525 Sylvia-Mary kan momenteel niet terug naar huis. Hun paspoorten zijn namelijk mee ten onder gegaan met het schip. “We proberen via de ambassade alles zo snel mogelijk in orde te krijgen”, klinkt het bij reder Pieter Kramer, die net als de bemanning van het gezonken vissersschip, nog steeds zwaar onder de indruk is.

Alsof het allemaal nog niet erg genoeg is, kan de bemanning van het gezonken vissersvaartuig Z.525 nu ook nog eens niet naar huis. Woensdag vertrok reder van het schip, Pieter Kramer, nog naar Engeland om zijn bemanning – twee zonen, een kleinzoon en een Pools bemanningslid - op te halen. Daar kreeg hij te horen dat ze de grens niet over kunnen. “De paspoorten van de bemanning zijn aan boord gebleven en mee ten onder gegaan met het schip”, vertelt Kramer vanuit Engeland. “We zijn nu in Londen om zowel in de Nederlandse ambassade als in de Poolse ambassade alles in orde te krijgen zodat we zo snel mogelijk met hen naar huis kunnen vertrekken.”

LEES OOK. “Gelukkig zijn ze allemaal gezond en wel”: reder van Belgisch vissersschip dat zonk gaat bemanning oppikken in Engeland

Pieter Kramer liet de Z.525 Sylvia-Mary in 1997 bouwen en sindsdien vaart het onder de Belgische vlag. Het schip staat dan wel geregistreerd in Zeebrugge, toch gebruikte het de Oostendse haven als uitvalsbasis. Daar was het zondagnacht nog vertrokken, nadat het drie dagen in Oostende aangemeerd had gelegen. Dinsdagavond om 18 uur lokale tijd liep het schip echter op de klippen nabij het westelijke punt van Engeland, Land’s End, voor de kust van Penzance in het Britse graafschap Cornwall. Die locatie staat bekend omwille van de aanwezigheid van rotsen. Schepen kunnen tussen de rotsen doorvaren en zo twee uur winnen.

Sterke stroming

Volgens de Nederlandse reder kende zijn zoon, de schipper, die locatie als geen ander. “Hij doet het al vijftien jaar”, zegt de man. “Hij kent het uit zijn broekzak. Vijftien jaar is dat telkens goed gegaan en nu liep het mis. Om welke reden? Daar is momenteel nog geen duidelijkheid over. Hij wist precies wat hij deed. Misschien was er wat mis met de gps? Op het moment dat hij met het schip tussen de rotsen door voer, was het laagwater en stond er een sterke stroming. Misschien heeft dat ermee te maken? Onderzoek zal het moeten uitwijzen.” (Lees verder onder de foto)

Die locatie waar het schip op de klippen liep, staat bekend omwille van de aanwezigheid van rotsen. — © Vesselfinder.com

Zowel de bemanning als de reder zelf is nog steeds onder de indruk van wat er zich die dinsdagavond heeft afgespeeld. “Volgens de omstandigheden, gaat het redelijk goed met hen. De klap zal echter nog wel komen. Ook bij mij dringt het nog niet helemaal door. Mijn zoon praat er wel over, maar heeft het moeilijk. We hebben echter niet al te veel tijd om na te denken, want we zitten hier in de Londense heksenketel om ervoor te zorgen dat we naar huis toe kunnen. Eigenlijk is het niet normaal dat de bemanning, die net een dramatische gebeurtenis heeft meegemaakt, ook dit nog eens moet doorstaan. Alsof het allemaal nog niet erg genoeg is”, aldus Kramer. (Lees verder onder de foto)

De Z.525 in betere tijden. — © IF

Of het schip geborgen zal worden, is momenteel nog niet duidelijk. “Ik ben heel blij dat de bemanning gezond en wel is en dat ik ze nog in mijn armen kan sluiten. Maar mijn levenswerk is verloren. Het moet bij mij nog indalen. Ik hoop eens we thuis zijn om toch wat te kunnen rusten en alles op een rijtje te kunnen zetten. Ik hoop dat het schip geborgen kan worden”.

LEES OOK. Belgisch vissersschip zinkt voor de kust van Engeland, bemanning gered