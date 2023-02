Planbureau verwacht economische groei van 1 procent en halvering van inflatie

Het Federaal Planbureau stelt vast dat de Belgische economie vertraagt, maar het verwacht dat een recessie dit jaar kan worden vermeden. Het Planbureau gaat nu uit van een economische groei met 1 procent dit jaar. In 2022 was er nog een groei van 3,1 procent.

De jaarinflatie zou halveren: van 9,6 procent in 2022 tot gemiddeld 4,5 procent dit jaar. Dat is te danken aan de dalende elektriciteits- en aardgasprijzen. Het Planbureau verwacht dat de spilindex dit jaar slechts één keer zal worden overschreden: in augustus.

De koopkracht (het reëel beschikbaar inkomen, red.) van de gezinnen daalde vorig jaar nog met 1,6 procent, als gevolg van de hoge inflatie en uitgestelde loonindexering voor heel wat werknemers. Dit jaar verwacht het Planbureau een herstel van het reëel beschikbaar inkomen, met 4,2 procent.

Maar terwijl er vorig jaar nog 100.000 banen gecreëerd, zou die groei dit jaar beperkt blijven tot 38.000, zegt het Planbureau. De werkgelegenheidsgraad zou dan ook slechts licht stijgen, met 0,3 procentpunt tot 72,3 procent.