Stany Crets stopt na 8 jaar “noodgedwongen” met Winterrevue

Stany Crets stopt “noodgedwongen” als regisseur van de Winterrevue in het Antwerpse Theater Elkerlyc. Dat laat hij zelf weten op Facebook. Uit het bericht van Crets is af te leiden dat een intern conflict aan de oorzaak van zijn afscheid ligt. De Antwerpenaar heeft het over “afspraken die drastisch veranderen”.

“Met spijt in het hart moet ik noodgedwongen afscheid nemen van het kind dat ik 8 jaar geleden mee op de wereld zette”, schrijft Stany Crets op Facebook. “De Winterrevue van/door/met/in/uit/onder Stany Crets is niet meer.” De regisseur doet uitschijnen dat onenigheid met productiehuis Backstage Producties aan de basis van zijn beslissing ligt. De afspraken die onderling gemaakt werden, zouden nu “drastisch veranderen”. Daar kon Crets zich niet in vinden. “Het is begrijpelijk dat je af en toe dingen moet herbekijken en daar heb ik me ook altijd voor opengesteld, maar soms primeert je eergevoel. Helaas.”

“Het doet pijn om je kind zo plots te zien verdwijnen”, schrijft Crets, die eind vorig jaar nog zijn zevende Winterrevue regisseerde. “Ik hoopte de tiende editie ooit te maken, maar helaas, het blijft (voorlopig) bij 7.”