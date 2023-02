Steven Defour had een groepsgesprek met zijn spelers na anticlimax in Eupen: “Die nederlaag zindert nog steeds na”

KV Mechelen – KRC Genk is vrijdagavond de opener van de 26ste speeldag in de Jupiler Pro League. Na het pijnlijke verlies in extremis am Kehrweg moeten de Kakkers tegen hun ex-coach Wouter Vrancken iets rechtzetten. “Mijn spelers hebben in een groepsgesprek de koe bij de horens gevat”, blikte huidig T1 Steven Defour vooruit.

Tot minuut 85 was er vorige week in Eupen geen vuiltje aan de lucht, maar in vijf minuten, waarin KV helemaal het noorden kwijtraakte, gaf het een 0-1-voorsprong volledig uit handen. Defour spaarde na afloop de kritiek op zijn manschappen niet. “Een week later zindert die nederlaag nog steeds na”, gaf de Mechelen-trainer donderdagmiddag toe op zijn wekelijks persmoment. “Ik was behoorlijk pissed off, ja. Die gelijkmaker was een klap, maar met nog vijf minuten op de klok hadden we op z’n minst dat punt moeten vasthouden. Zelfs dat lukte niet…”

Van zwart naar wit

De kinderlijke aanpak, waar veel van zijn spelers na de wedstrijd al naar refereerden, kwam de voorbije dagen ter sprake. “Er is een groepsgesprek geweest”, benadrukte Defour. “Zowel buitenshuis, maar ook thuis, slagen we er niet in om een match negentig minuten te controleren. Het 2-2 gelijkspel tegen Charleroi de week voordien was al bijna even erg. Toen Rob (Schoofs, red.) rood pakte, stonden we 2-0 voor en was er tot de zestigste minuut eveneens niets aan de hand. De jongens reageerden positief op het groepsgesprek. Ze hebben de koe bij de horens gevat en gezegd waar het op staat. Al weet ik ook dat het op één week tijd niet van zwart naar wit kan gaan.”

Met Dries Wouters en Iebe Swers verwelkomde Defour twee oude bekenden op training. “Hun verwijzing naar de B-kern had voor mij niet gehoeven, al vond de club, met het oog op een verkoop, dat het beter was dat die jongens niet meer meetrainden. Die verkoop kwam er niet, dus heeft men mij gevraagd of ze opnieuw welkom waren. Volgens de feedback die ik kreeg hebben ze altijd goed getraind bij de beloften. Ze zitten dan ook in de selectie tegen Genk. Een terugkeer van Samuel Oum Gouet (die regelmatig een training bij de B-kern miste, red.) was onbespreekbaar. Hij zal zijn ontgoocheling op een andere manier moeten tonen”, dixit Defour.

Beste uitmatch in Genk

In de heenwedstrijd bleek Malinwa een taaie klant voor de competitieleider. “We speelden toen onze beste uitmatch van het seizoen, omdat Genk voetbalt en laat voetballen”, aldus Defour. “De ruimtes die er lagen hebben we goed uitgebuit. Alleen werden we twee keer op dezelfde fase geklopt en speelden we in het slot de man-meersituatie niet goed uit.” Yonas Malede en Julien Ngoy vormden in de Cegeka Arena een uitstekende tandem. “Een wisselwerking die we morgen misschien opnieuw terugzien” hield Defour de optie alvast open. “Dat we door de vele afwezigheden moeten puzzelen staat vast.”

Bijker (kuit), Walsh (bekken), Vanlerberghe (hamstrings) en Bolingoli (buikspieren) zijn out. Verstraete en Schoofs zitten een schorsing uit.