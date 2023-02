JOUW MENING. Blijf jij besparen op je verbruik nu de energieprijzen gedaald zijn?

Het oude normaal komt wellicht niet terug, maar de elektriciteit- en gasprijzen dalen wel fors. Voor een energiecontract betaal je in februari nog een voorschot van 280 euro voor gas en elektriciteit, terwijl dat vorige maand nog 350 euro en een half jaar geleden 700 euro was. Uit cijfers van Fluxys, de beheerder van het aardgasnet, blijkt dat we wel nog steeds besparen op ons verbruik. Hoe zit dat voor jou?