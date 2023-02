Directeur van Ibis-hotel niet te spreken over manier waarop asielzoekers bij hen belandden: “We zijn misleid”

Bij Accor, de hotelgroep boven Ibis Budget, zijn ze niet te spreken over de manier waarop 180 asielzoekers zijn terechtgekomen in het Ibis-hotel in Sint-Pieters-Leeuw. “De reservering is niet op een transparante manier gebeurd”, zegt Yves Fonck, directeur van Accor België.

“Wij zijn misleid”, klinkt het. “Bewust of onbewust, ik weet het niet. Wij hadden met de Brusselse overheid de afspraak gemaakt om op piekmomenten een aantal asielzoekers te slapen te leggen, verspreid over verschillende van onze hotels in Brussel. Als er 20 mensen komen, naast 120 andere gasten, dan is er geen probleem. Maar 180 mensen, in een hotel met 120 kamers, dat is gewoon te veel. Op piekmomenten hebben we in Sint-Pieters-Leeuw zowat 150 gasten. Voor deze toeloop hebben wij de mensen niet. En bovendien lijden we imagoschade door deze situatie. Wij willen niet het hotel van de asielzoekers zijn. Menselijkheid: ja. Maar wij willen dat er zo snel mogelijk gezocht wordt naar een geschikte opvangplaats voor deze mensen.”

Dat gebeurt ook. Fonck nam donderdag deel aan crisisoverleg waarbij ook burgemeester Jan Desmeth (N-VA) van Sint-Pieters-Leeuw aanwezig was, net als de kabinetten van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V). “Daar is beslist dat de asielzoekers hier in de tweede helft van volgende week weg moeten zijn”, zegt Desmeth. “Wie niet in een asielprocedure zit, moet naar de noodopvang in Brussel. De anderen moeten via Fedasil worden overgebracht naar normale opvangcentra, overal te lande. En vanwege de gezondheidsproblematiek (8 van de 180 asielzoekers bleek te kampen met schurft, red.) heeft Accor beslist om de andere hotelgasten in andere hotels onder te brengen. Daarna volgt een grondige cleaning van het volledige Ibis-hotel.”

Desmeth begrijpt dat Accor-directeur Fonck zich bekocht voelt. “Als men 30 kamers reserveert, maar dan 180 mensen dropt, zonder te zeggen dat die uit een kraakpand komen en er gezondheidsrisico’s zijn, dan begrijp ik heel goed zijn boosheid.”

Woensdagnamiddag kwamen vier bussen van de MIVB toe aan het IBIS-hotel in Ruisbroek, een deelgemeente van Sint-Pieters-Leeuw. 180 asielzoekers die in de Paleizenstraat in Brussel verbleven werden er plots gedropt, zonder medeweten van de burgemeester. De general manager van het hotel was een dag eerder wel op de hoogte gebracht van hun komst.

(jvr)