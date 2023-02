Orpea sluit drie woonzorgcentra in Vlaanderen en zeven in Brussel: deze instellingen gaan dicht

“Hergroeperingen” heet het officieel. De Franse rusthuisgroep Orpea gaat zeven Brusselse en drie Vlaamse woonzorgcentra “hergroeperen”. Die zouden dan worden ondergebracht onder andere, meer moderne woonzorgcentra van de groep, wat in werkelijkheid neerkomt op een sluiting van die tien huizen.

Orpea, dat 60 woonzorgecentra in ons land heeft, maakte dat bekend in een mededeling na een bijzondere ondernemingsraad die donderdag plaatsvond. Het gaat aan Vlaamse kant om Zennehart in Alsemberg (Beersel), ’t Bisschoppenhofje in Antwerpen en Park Lane, ook in Antwerpen. De sluiting van dat laatste woonzorgcentrum was wel al eerder aangekondigd. In de Brusselse gemeenten gaan de volgende woonzorgcentra dicht: Golf en Jardins de Provence in Anderlecht, Bel Air en Linthout in Schaarbeek, Gray Couronne in Elsene, New Philip in Vorst en Palace in Ukkel.

De hele operatie zou komende zomer plaatsvinden, vanaf mei. Ten laatste tegen september zou de “hergroepering” rond moeten zijn. Voor de bewoners belooft Orpea begeleiding om een plaats te vinden in een ander woonzorgcentrum van de groep. Ook het personeel zou kunnen verhuizen naar een van de andere vestigingen, en zo dus in dienst kunnen blijven. Al is de vraag of dat in de praktijk zal gebeuren, omdat er niet altijd een andere Orpea-vestiging in de buurt is.

Frankrijk

De ondernemingsraad vond plaats naar aanleiding van de financiële problemen op het Franse hoofdkwartier van de groep. In Frankrijk is Orpea in een schandaal terechtgekomen nadat een boek is verschenen over wanpraktijken tegenover bewoners. Intussen is de Franse overheid tussenbeide gekomen om de groep financieel te ondersteunen.

Een onderdeel van de doorstart in Frankrijk is om de buitenlandse vestigingen te herbekijken. Voorlopig lijkt de groep in ons land wel door te gaan, maar dan afgeslankt. Al houdt het bedrijf nog de optie over om een externe investeerder aan te trekken. Op 14 maart beslist de raad van bestuur of ze vanuit Frankrijk blijft investeren, dan wel een externe investeerder aantrekt.