HET PUNT VAN VAN IMPE: “Er zit een politiek gat voor Dedecker. Vraag is: hoe groot is het? En wil hij springen?”

Wie op rechts in een zetel zat, begon deze week toch ietwat ongemakkelijk te schuiven. Want daar stond plots Jean-Marie Dedecker in de krant, die verkondigt dat hij misschien opnieuw met Lijst Dedecker naar de verkiezingen trekt. “Zo onlogisch is het niet”, zegt Liesbeth Van Impe in deze podcast. “Want er is wel degelijk een gat. De vraag is alleen: wil Dedecker er echt nog eens aan beginnen?”