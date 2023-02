Gustaf Nilsson is de vlotst scorende spits bij Union, maar Yorbe Vertessen heeft meteen zijn plek ingenomen

Yorbe Vertessen brengt snelheid en is dus meer een Vanzeir dan Nilsson, die veeleer een type-Boniface is. — © BELGA

Met een doelpunt om de 88 minuten is Gustaf Nilsson de makkelijkst scorende spits bij Union. Na het vertrek van Dante Vanzeir naar de New York Red Bulls lag de 25-jarige Zweed in poleposition om de partner van Boniface te worden voorin, maar de komst van Yorbe Vertessen stak daar een stokje voor. De Belg mocht tegen Zulte Waregem en in de topper tegen Club Brugge meteen starten.

Gustaf Nilsson was nochtans in goeden doen. Na zijn aarzelende start begin dit seizoen – de Zweed blesseerde zich meteen op zijn eerste training en het was een tijdje wachten op zijn eerste speelminuten –, vond hij steeds vaker de weg naar doel. Het kantelpunt was misschien wel de wedstrijd in Braga, waar Nilsson een 1-0-achterstand in het absolute slot van de wedstrijd nog eigenhandig omdraaide naar een 1-2-overwinning. Union ontdekte toen de belangrijkste kwaliteit van Nilsson: doelpunten maken. En laat dat nu net zijn waarom een spits er staat. Een enorm pluspunt.

Ook in de eerste wedstrijden van 2023 was Nilsson van onschatbare waarde. Tegen Cercle Brugge, OH Leuven en Charleroi tekende hij telkens voor het enige Brusselse doelpunt, goed voor 7 op 9. Ook in de bekerwedstrijd tegen Antwerp (1-0-winst) mocht Nilsson nog starten, maar sindsdien is hij zijn basisplek kwijt. Enter Yorbe Vertessen.

De 22-jarige belofte-international kwam naar Union als vervanger van Vanzeir, die richting MLS trok. Vertessen was naar eigen zeggen meteen fit. Spelen bij PSV deed hij in de eerste seizoenshelft nochtans amper, hij moest zich in Eindhoven tevredenstellen met 313 minuten inclusief Europees en bekervoetbal. Dat coach Karel Geraerts Vertessen dus zo vroeg een basisplek zou gunnen, was misschien wel een verrassing. Maar de 41-jarige Limburger haalde zijn gelijk: met twee assists gaf Vertessen meteen zijn visitekaartje af bij zijn eerste basisplaats tegen Zulte Waregem, en ook tegen Brugge maakte hij geen slechte indruk. Enkel dat eerste goaltje ontbreekt nog. Nilsson moest zich telkens tevredenstellen met een plekje als invaller, en dat lijkt nu ook zijn lot voor de rest van het seizoen te worden.

Snelheid en diepgang

Geraerts gaf het al aan voor de kraker tegen Club: hij wou iemand met snelheid en diepgang voorin naast Boniface. Exact waar Vertessen voor staat. Ook in de opbouw is hij belangrijk, terwijl het samenspel bij Nilsson vaak iets stroever durft te verlopen. Daarnaast heeft Nilsson ook de pech dat zijn profiel gelijkaardig is aan dat van Boniface. Sterk, groot, noem maar op. Zulke spelers kan je gebruiken, maar je stelt er best maar eentje tegelijk op. En Boniface is voorlopig zo belangrijk dat hij niet weg te denken is uit de ploeg. De Nigeriaan speelde graag samen met Vanzeir, en hoopt nu snel ook de klik met Vertessen te vinden.

En dus lijkt Nilsson, die al meermaals aangaf meer speelminuten te verlangen, zich opnieuw te moeten tevredenstellen met een plekje als invaller. Het moet ongetwijfeld frustrerend zijn voor de Zweed.