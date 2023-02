Opnieuw Rohingya-vluchtelingen met gammele boot aangekomen in Indonesië

De Rohingya zijn een moslimminderheid in Myanmar, een overwegend boeddhistisch land, die al generaties lang het slachtoffer zijn van discriminatie.

Het schip meerde aan op een strand in de provincie Atjeh. Een van de passagiers zei dat verschillende mensen tijdens de reis waren omgekomen, zei Oktina Hafanti van de UNHCR.

Het is de zesde boot met Rohingya-vluchtelingen die in het land aankomt sinds november.

Naar schatting een miljoen Rohingya’s leven in kampen in Bangladesh nadat ze de vervolging van de moslimgemeenschap in Myanmar zijn ontvlucht. Duizenden riskeren elk jaar hun leven om Maleisië of Indonesië te bereiken in nauwelijks zeewaardige bootjes.

De vluchtelingen werden naar een tijdelijk onderkomen gebracht, waar hun exacte aantal zal worden geverifieerd, zei de UNHCR-ambtenaar.

