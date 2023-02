17-jarig meisje na 10 dagen levend van onder puin gehaald in Turkije

Reddingswerkers hebben een 17-jarig meisje kunnen bevrijden van onder het puin in de Turkse provincie Kahramanmaras, 248 uur na de aardbeving. Ze zou in goede gezondheid verkeren. 20 uur eerder werd ook nog een 13-jarige jongen gered.

Bijna 250 uur na de zware aardbeving kon de 17-jarige Aleyna Olmez weggehaald worden uit het puin van een ingestort gebouw in Kahramanmaras, één van de zwaarst getroffen provincies in Turkije. Na vele pogingen konden reddingswerkers haar bereiken, zo vertelden zij aan lokaal mediakanaal Anadolu. “Ze is in goede gezondheid, ze kan communiceren.” Aleyna is ondertussen naar het ziekenhuis gebracht.

“Hoop nog niet verloren”

Hoewel reddingswerkers uit verschillende landen blijven zoeken, wordt de kans om mensen levend van onder het puin te halen steeds kleiner. Meer dan tien dagen nadat de aardbeving Turkije en Syrië op 6 februari trof, vinden ze nu vooral veel lichamen. Het dodentol staat al op meer dan 42.000.

Toch is “de hoop niet verloren” volgens de burgemeester van Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Dat reageerde hij toen vanochtend ook nog een 13-jarige jongen, genaamd Mustafa, gered kon worden in de stad Antakya. Ook hij belandde onder het puin van een ingestort gebouw. Na 228 uur konden reddingswerkers hem in veiligheid brengen.