Burgemeester reageert met kwinkslag op zoveelste vraag via Facebook: “Dat zijn chemtrails, bedoeld om het volk te vergiftigen”

Een lid van Ge zijt van Lier als stelde woensdag een rechtstreekse vraag aan burgemeester Rik Verwaest (N-VA). “Beste burgemeester Rik Verwaest, kan jij dit ‘interessante fenomeen’ in onze Lierse lucht uitleggen?” Onder de vraag acht foto’s van de lucht rond de Sint-Gummaruskerk. (Lees verder onder de afbeelding)

Verwaest antwoordde prompt: “Dat zijn uiteraard chemtrails, bedoeld om het volk te vergiftigen en te onderdrukken. Maar nu u het complot door hebt, weet u helaas te veel. De Illuminati (een geheim genootschap, red.) brengen u straks een bezoekje. Is 14u oké?” (Lees verder onder de afbeelding)

Aan deze krant verklaart Verwaest waarom hij zo antwoordde. “Vragen krijgen vind ik nooit erg, dat hoort bij mijn job. Maar hier kon ik echt geen ernstig antwoord op verzinnen. Dus heb ik het maar met een kwinkslag gedaan.”

Veel begrip

Het merendeel van de mensen die nadien reageerden, begrepen Verwaest. “Burgemeester, straatwerker, vuilnisophaler, meldpunt, groendienst, weerman: ik heb compassie met die mens. Eerlijk, ik ken de mens niet. Maar in elke post wordt hij getagd. Precies of Google bestaat niet meer”, merkt Jelle op. (Lees verder onder de foto)

Burgemeester Rik Verwaest. — © Chris Van Rompaey

Volgens Ingrid loopt het stilaan de spuigaten uit. “Serieus? Is er nog iets wat je aan die mens moet vragen? Wat je vanavond moet maken om te eten, of welke kleur onderbroek je moet aandoen morgen? Ben er zeker van dat die kerel niets beters te doen heeft en paraat staat om elke pietluttigheid te beantwoorden?”

En tot slot citeren we ook nog Magda: “De burgemeester moet alles weten en op de stomste dingen kunnen antwoorden. Hij is voor alles verantwoordelijk wat er in Lier gebeurt en vooral voor wat er niet of te laat gebeurt. Geweldig antwoord van hem op deze weeral zo stomme vraag. Laat die mens gerust, zodat hij zijn werk kan doen, denk ik dan.”

O ja, wie per se tot in detail wil weten wat die strepen waren, surft best naar de website van weerman Frank Deboosere. Kort gezegd gaat het om de waterdamp in de warme lucht van vliegtuigmotoren die condenseert in de koude bovenlucht. “De ijskristallen vormen lange strepen aan de hemel: vliegtuigstrepen of contrails.”