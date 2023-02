Man in India doodt vermoedelijk zijn vriendin en trouwt op zelfde dag met andere vrouw

Een man in India die vermoedelijk zijn vriendin heeft gedood, is nog dezelfde dag met een andere vrouw getrouwd. Dat hebben Indiase media donderdag gemeld op basis van informatie van de politie.

De man was al jarenlang samen met zijn vriendin. Ze was boos op hem geworden nadat ze had ontdekt dat hij een door zijn familie gearrangeerd huwelijk wilde aangaan met een andere vrouw. Afgelopen vrijdag wurgde de man zijn vriendin met een oplaadkabel en verborg haar lichaam in een koelkast in het restaurant van zijn familie. Een paar uur later vond zijn huwelijksfeest plaats.

“Op de trouwfoto’s zag hij er niet uit als een man die net zijn vrouw had vermoord”, berichtte de lokale televisiezender NDTV. De politie kwam deze week de misdaad op het spoor toen een buurman de vriendin als vermist opgaf.

In India zijn de meeste huwelijken gearrangeerd, en soms verstrijkt er maar weinig tijd tussen de eerste ontmoeting en het trouwfeest. In die huwelijken staan de wensen van de ouders meestal centraal. Veel mensen India keuren het af als ongehuwde koppels samenwonen, daarom verbergen sommigen dat voor hun ouders.