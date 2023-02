Finnen verlengen levensduur kernreactoren

Het gaat om de twee reactoren van Loviisa, samen goed voor een gigawatt aan capaciteit. Dat zijn de twee oudste Finse reactoren, van Sovjetmakelij. Ze dekken zowat 10 procent van de Finse vraag naar stroom.

Tot op vandaag was de levensduur beperkt tot 50 jaar, maar de regering - inclusief de Finse groenen - heeft dat verlengd, met het oog op de bevoorradingszekerheid.

De levensduurverlenging zal zowat een miljard euro kosten, aldus uitbater Fortum.

Behalve de twee reactoren in Loviisa telt Finland nog een kerncentrale in Olkiluoto, met twee reactoren van 890 megawatt. Een derde reactor in Olkiluoto van 1.600 megawatt moet normaal gezien begin april aan het net gekoppeld worden.