Op skivakantie met… laadpaalfilestress: wie met elektrische wagen vertrekt, bereid zich best goed voor

We vertrekken vrijdagavond, het begin van de krokusvakantie, massaal op skivakantie. Wie dat met de elektrische wagen doet, kan zich toch maar best goed voorbereiden. Want sinds een paar jaar is er een obstakel van en naar de skibestemmingen bijgekomen: laadpaalfiles.

Mobiliteitsorganisaties Touring en VAB stellen ons enigzins gerust dat er bij het begin van de krokusvakantie vrijdagnamiddag en zaterdag geen al te grote verkeersproblemen op de wegen naar de skigebieden worden verwacht. Dat komt omdat in de meeste buurlanden de vakantie al voorbij is of, zoals in Nederland, een weekje later start.

Maar dat neemt niet weg dat veel skiërs die elektrisch rijden toch met laadpaalstress zullen vertrekken. De koude, een dakkoffer, het ganse gezin in de auto… het zorgt allemaal voor meer stroomverbruik. Dus zal je goed moeten plannen om op tijd te kunnen laden. Maar zo denkt iedereen natuurlijk. En het is zeker nog niet zo dat de wegen van en naar de skistations al bezaaid zijn met (snel)laders.

Geduld

En dus is de kans groot dat je toch wat geduld zal moeten oefenen en je beurt afwachten om weer met een volle batterij verder te kunnen.

“In 2020, net voor de COVID-19 uitbraak, zagen we soms wachttijden tot 75 minuten per laadstation. De rijen zullen naar verwachting korter zijn nu. Er zijn intussen wel meer laadstations, maar ook meer e-wagens, zegt Stijn de Groen, Lead Automotive bij KPMG.

“Stippel daarom je route best vooraf uit en zoek een laadstation wanneer de autonomie onder de 80 à 100 kilometer duikt. Voorzie vooral een marge zodat je een uitwijkmogelijkheid hebt. Als het laadstation niet werkt (wat wel eens gebeurt) of als er een te lange file staat, kun je in dat geval nog steeds een volgend station bereiken”, zegt Mich Vergauwen van VAB.

Welke laadpas?

“Snelwegparkings geven aan of er mogelijkheid is tot elektrisch laden. Bij heel wat parkings staat dan echter maar één laadpaal. Reken daarom vooral op de grotere netwerken (Ionity, FastNed,…). Die grote laadstations bieden doorgaans tussen de 6 en 12 laadpalen aan. Als je weet dat een laadbeurt 30 tot 40 minuten duurt, dan is de capaciteit snel opgebruikt. En dat de kans groot is dat je toch eens geduld zal moeten oefenen en je beurt afwachten.”

In principe moeten de meeste laadstations bijna alle types laadpassen aanvaarden. De theorie en de praktijk verschillen hier echter. Wie niet voor verrassingen wil komen te staan, voorziet dus best meerdere laadpassen. En neemt zeker ook zijn eigen laadkabel mee.

© Shutterstock

“Ook goed om weten, snelladers stoppen automatisch met laden of verlagen de laadsnelheid drastisch wanneer 80 procent van de batterij gevuld is. Je zal dus sneller moeten bijladen dan je theoretisch rijbereik”, waarschuwt Vergauwen.

“Kies indien mogelijk een hotel met laadmogelijkheid of een snellader in de buurt”, geeft Danny Smagghe van Touring nog mee. “En zorg ook dat je met een volle batterij weer naar huis vertrekt.”

Elektrische Zwarte Zaterdag

“Neem ook voldoende warme kledij mee. Als je batterijcapaciteit plots fors daalt, kan je best de verwarming uitschakelen of toch zo laag mogelijk zetten. Weet ook dat je zetelverwarming minder verbruikt dan je gewone verwarming”, zegt VAB nog.

Nog dit: wie liever buiten de schoolvakanties gaat skiën, houdt er best rekening mee dat Nederland de week na ons vakantie heeft. Accounts-reus KPMG verwacht dat er 8.000 tot 10.000 elektrische auto’s van Nederland naar de sneeuw zullen rijden. Die moeten uiteraard allemaal laden. Vooral zaterdag 25 februari zou een ramp worden. Men spreekt nu al over ‘Elektrische Zwarte Zaterdag’. Maar tegen die tijd maken wij ons al op om terug naar huis te komen.